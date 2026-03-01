В посольстве РФ напомнили, что россияне могут покинуть Иран через Армению

Посольство РФ в Ереване напомнило россиянам о том, что они могут покинуть Иран через Армению. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовало в своем Telegram-канале.

«В связи с эскалацией в регионе Ближнего Востока напоминаем, что граждане Российской Федерации могут вернуться из Ирана в Россию через территорию Армении», - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что пограничный переход пограничный переход (КПП) «Нурдуз»/«Агарак» работает в круглосуточном режиме.

Накануне посольство РФ в Израиле призвало россиян уехать из страны и напомнило о том, что с ее территории можно попасть в Египет или Иораднию, с которыми у России действует безвизовый режим.

В свою очередь, Генконсульство РФ в ОАЭ выпустило экстренное предупреждение для россиян.