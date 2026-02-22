МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Генконсульство РФ в ОАЭ выпустило экстренное предупреждение для россиян

Им посоветовали связаться с туроператорами и следить за расписанием самолетов.
Тимур Юсупов 28-02-2026 14:19
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Появилось экстренное предупреждение для российских граждан, находящихся на территории ОАЭ. В генеральном консульстве РФ в Дубае попросили россиян соблюдать разумные меры предосторожности и проявлять повышенную внимательность.

«Просим внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов ОАЭ (прежде всего МВД и иных компетентных служб) и руководствоваться ими. Важно пользоваться только проверенными источниками информации и воздерживаться от распространения непроверенных сведений», - сказано в официальном сообщении ведомства.

Туристам, пребывающим на территории страны, посоветовали связаться и не терять контакта с туроператорами, а также внимательно следить за всеми изменениями, связанными с расписанием авиарейсов.

По словам властей ОАЭ, для безопасности граждан принимаются все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Абу-Даби погиб один человек.

