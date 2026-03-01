МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе у берегов Омана

В результате инцидента пострадали четыре человека.
Константин Денисов 01-03-2026 16:28
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе у берегов Омана. Об этом сообщает местный центр морской безопасности.

По его информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Весь экипаж был эвакуирован. Поврежденное судно следовало под флагом Палау. 

Накануне сообщалось о том, что движение судов в проливе было полностью остановлено. Некоторые европейские страны запретили своим танкерам проходить по его территории, из-за чего трафик резко сократился.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков объяснил «Звезде», что блокада Ормузского пролива вызовет сбой в мировой экономике.

#в стране и мире #нефть #Ормузский пролив #танкер #Оман #палау
