Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе у берегов Омана. Об этом сообщает местный центр морской безопасности.

По его информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Весь экипаж был эвакуирован. Поврежденное судно следовало под флагом Палау.

Накануне сообщалось о том, что движение судов в проливе было полностью остановлено. Некоторые европейские страны запретили своим танкерам проходить по его территории, из-за чего трафик резко сократился.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков объяснил «Звезде», что блокада Ормузского пролива вызовет сбой в мировой экономике.