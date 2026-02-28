Fars: движение танкеров в Ормузском проливе полностью остановилось

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически полностью остановлено. Об этом сообщает Fars.

«Мониторинг международных систем отслеживания танкеров сообщает о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива», - говорится в Telegram-канале агентства.

При этом стало известно о том, что несколько европейских стран попросили свои суда не проходить по этой территории. Поэтому количество танкеров в акватории пролива на данный момент минимально.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» подчеркнул, что блокировка Ормузского пролива станет одной из мер ответных мер Ирана на удары США и Израиля. По его словам, для этого Тегеран может прибегнуть к затоплению нескольких танкеров, чтобы полностью перекрыть движение.

Ранее США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Первыми с соответствующим заявлением выступили израильские власти, а затем и глава Белого дома Дональд Трамп.