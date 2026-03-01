Аналитик: блокада Ормузского пролива вызовет сбой в мировой экономике

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Ушаков объяснил «Звезде», чем так важен для всей мировой экономики контролируемый Ираном Ормузский пролив, и чем может грозить его блокада со стороны Тегерана. По словам специалиста, в таком случае последствия будут шоковыми не только для региона, но и для всего мира.

«Ормузский пролив, безусловно, важен как для рынка нефти, так и для рынка газа, потому что через него проходит 20% мировой морской торговли «черным золотом», то есть нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и, в том числе, и самого Ирана, а также 20% мировой торговли СПГ - а это весь СПГ, который производит Катар, один из крупнейших мировых игроков на этом рынке», - объясняет аналитик.

Эксперт пояснил, что если Ормузский пролив вдруг будет перекрыт, то реакция рынков будет шоковой. Цена на нефть может достичь отметки более чем в 100 долларов за баррель всего за несколько дней. Это же касается и газовых рынков, в особенности из-за того, что в большинстве регионов северного полушария планеты, включая Европу, Китай и Азию, продолжается отопительный сезон.

«Может быть и 1000, и 1500, и 2000 долларов за 1000 кубов. Мы такие цены видели уже в Европе в 2022 году. Немного по другим причинам, но, тем не менее, выпадение таких больших объемов с рынка сулит, конечно, энергокризис. Поэтому все так трепетно относятся к Ормузскому проливу. Даже менее значимые события влияют на мировой рынок», - рассказал Ушаков.

По словам специалиста, даже в случае, если в итоге Ормузский пролив не будет перекрыт, но при этом будет обнулен экспорт самого Ирана - это все равно значительно повлияет на рынок. Дело в том, что Иран экспортирует 1,5-2 миллиона баррелей нефти в сутки, а его главным покупателем является Китай, который получает ресурсы со скидкой.

«И Соединенным Штатам было бы выгодно, если бы Китай лишился этих объемов. Иран -это один из наиболее эффективных и выгодных поставщиков для КНР. И если он уйдет с рынка, то цены вполне могут вырасти и до 80, и до 85 долларов за баррель. Это уже значимый объем, потому что Венесуэла, например, экспортировала только 500 тысяч баррелей в сутки, а здесь 1,5-2 миллиона. Это уже намного более ощутимо по мировым меркам», - объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что при таком исходе пострадает и Европа, и Соединенные Штаты, и в том числе страны ближневосточного региона. Из-за того, что они не смогут никуда перенаправлять производимые ими объемы нефти, им придется радикально сокращать объемы добычи. В связи с этим, вероятнее всего, количество стран-участниц конфликта значительно увеличится. В заключении эксперт подытожил, что блокада пролива вряд ли продлится долго, однако мировой рынок в любом случае испытает из-за нее самый настоящий шок.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» подчеркнул, что блокировка Ормузского пролива станет одной из самых эффективных ответных мер Ирана на удары США и Израиля. По его словам, для этого Тегеран может прибегнуть к затоплению нескольких танкеров.

Вечером 28 февраля мониторинг международных систем отслеживания кораблей сообщил, что движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически полностью остановлено.