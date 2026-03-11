МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Life: колоссальное нашествие комаров ждет россиян весной

Снежная зима создаст для кровососов идеальные условия.
Дима Иванов 11-03-2026 03:43
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Энтомологи предрекли россиянам колоссальное нашествие комаров этой весной из-за снежной зимы. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

Снежная и холодная зима создала идеальные условия для выживания всех стадий развития комаров - личинок, яиц и взрослых особей. Для кровососов это идеальные условия для выживания всех стадий развития: и личинок, и яиц, и взрослых особей, рассказали энтомологи.

Ранее сообщалось, что обилие снега и низкие температуры зимой спровоцируют ранний сезон клещей в этом году. Пик активности клещей обычно приходится на май-июнь, но в этом году они начали активничать с наступлением тепла.

В России уже зарегистрировали первые укусы клещей. Роспотребнадзор сообщил, что активность клещей в России может начаться в третьей декаде марта, но точные сроки зависят от высоты снежного покрова и погоды весной.

С начала 2026 года в 19 регионах зарегистрировали около 100 обращений пострадавших от укусов клещей - в 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Почти половина случаев пришлась на Краснодарский край и Республику Крым. В ведомстве подчеркнули, что затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды.

#в стране и мире #насекомые #паразиты #Клещи #комары
