Клещи вышли из спячки в двух областях Центральной России

Первых пострадавших от насекомых зафиксировали в Московской и Тверской областях.
Константин Денисов 11-03-2026 00:39
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Клещи вышли из спячки в некоторых регионах Центральной России в связи с устойчивыми положительными температурными значениями. Об этом рассказал RT технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

«Уже сейчас мы получаем заявки, что на частных участках, где выше уровень поднятой почвы, уже ловят и на собаках, и на кошках, и дети страдают», - сообщил эксперт.

По его словам, такие случаи зафиксированы в отдельных районах Московской и Тверской областей. Менее активны насекомые там, где еще сохраняется солидный снежный покров.

По словам Меньшикова, обильные снегопады привели к тому, что особи, которые должны были замерзнуть и погибнуть, в итоге выжили, поэтому их количество будет превышать обычные значения. Специалист посоветовал уже сейчас носить соответствующую одежду и даже использовать инсектицидные аэрозоли.

Зимой в Москве активно распространялись слухи о нашествии так называемых елочных клещей, однако в столичном департаменте здравоохранения их опровергли.

#в стране и мире #Весна #снег #Клещи
