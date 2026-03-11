МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США сообщили о 16 уничтоженных минных заградителях в Ормузском проливе

Ранее Дональд Трамп пригрозил Тегерану серьезными последствиями за установку мин.
Константин Денисов 11-03-2026 02:22
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

США сообщили об уничтожении 16 минных заградителей в Ормузском проливе. С соответствующим заявлением выступило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«ВС США уничтожили 10 марта несколько иранских кораблей, включая 16 минных заградителей близ Ормузского пролива», - говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на разведку Вашингтона рассказал об имеющихся сведениях о готовности Ирана устанавливать мины в Ормузском проливе. После этого глава Белого дома Дональд Трамп предупредил Тегеран о серьезных последствиях такого решения.

После ударов США и Израиля по Ирану власти исламской республики заблокировали пролив для прохода судов. Позже его открыли, при этом Иран заявил, что через пролив смогут проходить лишь танкеры тех государств, которые выдворят американских и израильских послов.

#в стране и мире #сша #Иран #мины #Ормузский пролив
