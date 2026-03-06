МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Венгры собрались на акцию протеста у стен посольства Украины в Будапеште

В митинге приняли участие около тысячи человек, многие из которых пришли с антиукраинскими плакатами и лозунгами в поддержку венгерских властей.
Ян Брацкий 06-03-2026 22:18
© Фото: gjpappin/Х © Видео: gjpappin/Х

Акция протеста прошла у стен посольства Украины в Будапеште. На мероприятии присутствовали министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, председатель Движения национального сопротивления и организатор акции Габор Сюч, а также другие видные общественные деятели Венгрии. Собравшиеся выступили против остановки работы нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть транзитом через Украину поступает в Венгрию. Протестовали под окнами украинского дипведомства также из-за оскорблений, угроз и шантажа главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Виктора Орбана, пишет RT.

Выступая перед собравшимися, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что официальный Брюссель и власти некоторых европейских стран хотят вступления Украины в Евросоюз, что бы отдать Киеву деньги простых налогоплательщиков и втянуть Будапешт в прямой конфликт с Россией.

«Венгрия ничего не должна Украине, а все, что делает Киев в сфере энергетики на фоне конфликта на Ближнем Востоке, - это "двойное преступление"», - резюмировал глава МИД.

В митинге приняли участие около тысячи человек. Многие держали в руках плакаты с антиукраинскими призывами и словами поддержки в адрес венгерских властей. Очередной виток украино-венгерского противостояния произошел накануне. Владимир Зеленский в ходе совещания со своими министрами пригрозил дать адрес Виктора Орбана боевикам ВСУ, если венгерский политик не одобрит выделение кредита в €90 млрд.

Слова главы киевского режима потрясли власти Евросоюза. В Брюсселе посоветовали Зеленскому сбавить тон и перестать угрожать. На Виктора Орбана слова географического соседа не произвели впечатления. Он заявил, что продолжит отстаивать национальные интересы своей страны. А если Зеленский не уймется, то Будапешт прекратит все значимые для Киева поставки через свою территорию.

#Украина #Венгрия #Будапешт #сийярто #митинг #посольство
