Журова: силу духа спортсменов из РФ на Паралимпиаде сломать нельзя

Спортсменка рассказала, что соперники российских атлетов негодуют, но они должны понимать, что гимн России скоро будет играть и на других соревнованиях.
Игнат Далакян 11-03-2026 18:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Можно попытаться отменить Россию, но нельзя отменить силу духа наших спортсменов, которую они демонстрируют на Паралимпиаде. Об этом заявила «Звезде» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Федерация лыж допустила сильных спортсменов, нужно отдать им должное. Это радует, потому что теперь эти спортсмены радуют нас своими медалями. Мы гордимся ими. Радуемся вместе с ними, когда играет гимн», - сказала депутат Госдумы РФ.

Журова отметила, что наши соперники негодуют, но они должны понимать, что скоро гимн России будет играть и на других соревнованиях.

Ранее лыжница Анастасия Багиян завоевала для России четвертое золото на Паралимпиаде. Она одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров. Для спортсменки это стало уже вторым золотом в копилке на текущих Играх.

Российские атлеты суммарно заполучили на Паралимпиаде-2026 в Италии уже четыре золотые медали. Первой стала горнолыжница Варвара Ворончихина, которая победила в дисциплине супергигант стоя. Третье золото забрал лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 10 километров для спортсменов с поражением нижних конечностей и туловища.

