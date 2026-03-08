МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горнолыжница Ворончихина взяла первое золото для России на Паралимпиаде

На втором и третьем местах расположились спортсменки из Франции и Швеции соответственно.
Глеб Владовский 09-03-2026 14:19
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первое золото на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка финишировала с результатом 1:15,6.

Состязание проходило на супергиганте стоя в формате LW6/8-2 (повреждение части руки - Прим. ред.).

На втором месте расположилась француженка Орели Ришар, отстав от лидера на 1,96 секунды. Замкнула тройку лидеров лыжница из Швеции Эбба Орше с отставанием на 2,06 секунды.

Ранее Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпиады-2026 в скоростном спуске. В ходе гонки российская спортсменка смогла финишировать с результатом 1:24,47 секунды.

#Золотая медаль #горнолыжники #паралимпиада-2026 #варвара ворончихина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 