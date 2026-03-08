Горнолыжница Ворончихина взяла первое золото для России на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первое золото на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка финишировала с результатом 1:15,6.

Состязание проходило на супергиганте стоя в формате LW6/8-2 (повреждение части руки - Прим. ред.).

На втором месте расположилась француженка Орели Ришар, отстав от лидера на 1,96 секунды. Замкнула тройку лидеров лыжница из Швеции Эбба Орше с отставанием на 2,06 секунды.

Ранее Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпиады-2026 в скоростном спуске. В ходе гонки российская спортсменка смогла финишировать с результатом 1:24,47 секунды.