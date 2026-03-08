МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 5,8 секунды.
Глеб Владовский 11-03-2026 12:55
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Российский лыжник Иван Голубков завоевал третью золотую медаль для сборной России на Паралимпийских играх-2026. Спортсмен выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км.

Россиянин преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Он выступал в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). На втором и третьем местах расположились спортсмены из Китая.

Ранее российская лыжница Анастасия Багиян завоевала первое место на Паралимпиаде в Италии. Ее победа в лыжном спринте классическим ходом в категории NS1 (нарушение зрения) принесла второе золото в копилку России после успеха Варвары Ворончихиной в супергиганте.

#Золотая медаль #лыжник #россиянин #паралимпиада-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 