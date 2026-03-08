Россия завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии

Российский лыжник Иван Голубков завоевал третью золотую медаль для сборной России на Паралимпийских играх-2026. Спортсмен выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км.

Россиянин преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Он выступал в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). На втором и третьем местах расположились спортсмены из Китая.

Ранее российская лыжница Анастасия Багиян завоевала первое место на Паралимпиаде в Италии. Ее победа в лыжном спринте классическим ходом в категории NS1 (нарушение зрения) принесла второе золото в копилку России после успеха Варвары Ворончихиной в супергиганте.