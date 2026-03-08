Al Mayadeen: Иран требует от США и Израиля выплатить репарации

Тегеран выдвинул несколько условий для возобновления переговоров с США по ядерной сделке, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на корреспондента в Иране.

«Условия Ирана заключаются в гарантиях невозобновления войны, реализации полного ядерного топливного цикла и компенсациях», - следует из сообщения.

По информации телеканала, Иран отвергает посреднические усилия для прекращения огня до выполнения этих условий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что операция в Иране практически завершена, поскольку военная инфраструктура, ВВС и ВМС страны уничтожены. Он потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.