Трамп: война в Иране практически завершена

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана «фактически завершена».

«Я думаю, война очень завершена, практически полностью», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что у Ирана «нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось».

Трамп отметил, что Соединенные Штаты побеждают быстро и на невиданном уровне, а практически все военные элементы Ирана уничтожены.

Президент США ранее потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции и заявил, что намерен лично участвовать в выборе нового руководства.