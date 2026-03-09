МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: война в Иране практически завершена

У Тегерана якобы не осталось флота и ВВС.
Дима Иванов 09-03-2026 23:19
© Фото: Daniel TorokWhite House, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана «фактически завершена».

«Я думаю, война очень завершена, практически полностью», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что у Ирана «нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось».

Трамп отметил, что Соединенные Штаты побеждают быстро и на невиданном уровне, а практически все военные элементы Ирана уничтожены.

Президент США ранее потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции и заявил, что намерен лично участвовать в выборе нового руководства.

#сша #Дональд Трамп #Иран
