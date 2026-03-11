Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Червоная Заря на территории Сумской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Также за сутки в зоне ответственности группировки было нанесено огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и отряда погранслужбы Украины. Это произошло в районе населенных пунктов Павловка, Мирополье, Глухов, Храповщина, Кияница (Сумская область), а также Ольшаны, Верхняя Писаревка, Уды, Лебедевка, Рубежное, Караичное и Малая Волчья (Харьковская область).

При этом потери ВСУ в этой зоне составили за сутки более 245 боевиков. Также неприятель лишился боевой бронированной машины, 12 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии. Удалось уничтожить и РЛС разведки воздушных целей «Пеликан», а также склад боеприпасов.

Ранее российские артиллеристы показали, как расчищают путь для наступления на Покровское. От Новоскелеватого, за которое идут бои, до поселка, где у неприятеля узел снабжения, осталось около пяти километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.