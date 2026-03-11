МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили населенный пункт Червоная Заря

Населенный пункт в Сумской области освободили подразделения группировки войск «Север».
11-03-2026 12:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Червоная Заря на территории Сумской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Также за сутки в зоне ответственности группировки было нанесено огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и отряда погранслужбы Украины. Это произошло в районе населенных пунктов Павловка, Мирополье, Глухов, Храповщина, Кияница (Сумская область), а также Ольшаны, Верхняя Писаревка, Уды, Лебедевка, Рубежное, Караичное и Малая Волчья (Харьковская область). 

При этом потери ВСУ в этой зоне составили за сутки более 245 боевиков. Также неприятель лишился боевой бронированной машины, 12 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии. Удалось уничтожить и РЛС разведки воздушных целей «Пеликан», а также склад боеприпасов.

Ранее российские артиллеристы показали, как расчищают путь для наступления на Покровское. От Новоскелеватого, за которое идут бои, до поселка, где у неприятеля узел снабжения, осталось около пяти километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #сумская область #группировка "север" #Червоная Заря
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 