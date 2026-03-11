Расчет «Акации» продолжает выжигать в лесополосе сеть окопов и блиндажей ВСУ. Поражение опорного пункта украинских боевиков у села Новоскелеватое в Днепропетровской области показали в режиме реального времени. Спустя несколько секунд разведка дает небольшую корректировку.

«Пикап с боевиками ехал. И то есть на опережение сработали. И прямо в капот попали. Был момент - работали по дому, то есть пехота укрылась в доме, дом разобрали, а за ним оказалась БМП противника. Ну и по ней, соответственно, тоже отработали», - поделился командир орудия с позывным Дэн.

Артиллеристы 29-й армии расчищают путь для наступления штурмовиков на Покровское. От Новоскелеватого, за которое идут бои, до поселка, где у неприятеля узел снабжения, около пяти километров. А там - командные пункты, точки запуска дронов и склады с боеприпасами.

На этом участке фронта формирования киевского режима выстроили под землей серьезную линию обороны. Поэтому «Акация» бьет не только осколочно-фугасными, но и высокоточным «Краснополем» - дальность до 25 километров.

«Поднимается "Орлан" в небо, и уже оно, получается, распознает цель и подсвечивает. Подсвечивает лазером, и дают команду на выстрел, и уже снаряд идет точно в цель», - поделился заряжающий с позывным Хасан.

Ранее кадры боев у Новоскелеватого показали на видео от первого лица. Чем ближе к Покровскому, тем больше враг пытается сдержать натиск российской армии.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.