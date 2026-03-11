МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы ВС РФ показали, как расчищают путь для наступления на Покровское

От Новоскелеватого, за которое идут бои, до поселка, где у неприятеля узел снабжения, около пяти километров.
Андрей Вакула 11-03-2026 09:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет «Акации» продолжает выжигать в лесополосе сеть окопов и блиндажей ВСУ. Поражение опорного пункта украинских боевиков у села Новоскелеватое в Днепропетровской области показали в режиме реального времени. Спустя несколько секунд разведка дает небольшую корректировку.

«Пикап с боевиками ехал. И то есть на опережение сработали. И прямо в капот попали. Был момент - работали по дому, то есть пехота укрылась в доме, дом разобрали, а за ним оказалась БМП противника. Ну и по ней, соответственно, тоже отработали», - поделился командир орудия с позывным Дэн.

Артиллеристы 29-й армии расчищают путь для наступления штурмовиков на Покровское. От Новоскелеватого, за которое идут бои, до поселка, где у неприятеля узел снабжения, около пяти километров. А там - командные пункты, точки запуска дронов и склады с боеприпасами.

На этом участке фронта формирования киевского режима выстроили под землей серьезную линию обороны. Поэтому «Акация» бьет не только осколочно-фугасными, но и высокоточным «Краснополем» - дальность до 25 километров.

«Поднимается "Орлан" в небо, и уже оно, получается, распознает цель и подсвечивает. Подсвечивает лазером, и дают команду на выстрел, и уже снаряд идет точно в цель», - поделился заряжающий с позывным Хасан.

Ранее кадры боев у Новоскелеватого показали на видео от первого лица. Чем ближе к Покровскому, тем больше враг пытается сдержать натиск российской армии.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #Акация #наш эксклюзив #Днепропетровская область #покровское #Новоскелеватое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 