В ООН сообщили о 1 300 погибших в Иране за время конфликта с США и Израилем

За время боевых действий в Иране погибли свыше 1300 человек. Такие цифры озвучил представитель Ирана в ООН.

По его словам, разрушены или уничтожены 9669 гражданских объектов, включая: 7943 жилых дома, 1617 торговых и сервисных центров, 32 медицинских и фармацевтических учреждения, 65 школ и других учебных заведений, 13 зданий Красного Полумесяца и несколько энергетических объектов.

Наиболее резонансным стал удар США по школе для девочек на юге исламской республики, в результате которого погибли 170 человек, большая которых - дети. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что учебное заведение было атаковано самим Ираном.

В то же время, в СМИ активно распространяется информация о том, что причиной удара по школе стало использование американскими военными устаревших карт и неверных разведданных.