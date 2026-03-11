МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ООН сообщили о 1 300 погибших в Иране за время конфликта с США и Израилем

Уничтожено почти семь тысяч зданий, из них 65 - школы.
Константин Денисов 11-03-2026 01:23
© Фото: Ircs, Keystone Press Agency, Global Look Press

За время боевых действий в Иране погибли свыше 1300 человек. Такие цифры озвучил представитель Ирана в ООН.

По его словам, разрушены или уничтожены 9669 гражданских объектов, включая: 7943 жилых дома, 1617 торговых и сервисных центров, 32 медицинских и фармацевтических учреждения, 65 школ и других учебных заведений, 13 зданий Красного Полумесяца и несколько энергетических объектов.

Наиболее резонансным стал удар США по школе для девочек на юге исламской республики, в результате которого погибли 170 человек, большая которых - дети. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что учебное заведение было атаковано самим Ираном.

В то же время, в СМИ активно распространяется информация о том, что причиной удара по школе стало использование американскими военными устаревших карт и неверных разведданных.

#дети #сша #Израиль #конфликт #Иран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 