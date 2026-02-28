Эксперт оценил шансы Ирана выстоять в противостоянии с Израилем и Америкой

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» рассказал, как Иран может ответить на удары Израиля и США и каковы его шансы в начавшемся конфликте. По словам специалиста, сейчас Тегерану важнее всего пережить самую горячую фазу противостояния и сохранить действующий режим, чтобы затем иметь возможность контратаковать.

«Если говорить объективно, то, конечно, в том случае, если со стороны Израиля при поддержке США будут применяться массированные удары, то Ирану будет достаточно сложно их отразить, в силу того, что количественное преимущество находится на стороне Израиля и США. Если смотреть в совокупности, то система противовоздушной обороны Ирана не способна отразить удар подобного масштаба, но на сегодняшний день мы можем сказать, что у Ирана все-таки есть возможность нанести достаточно болезненные удары по территории Израиля», - считает эксперт.

Кнутов пояснил, что в арсенале у Ирана есть гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» и «Фаттах-2», которые практически не перехватываются никакими комплексами противоракетной обороны - ни израильским Arrow-3, ни американским THAAD, ни другими системами. Кроме того, недавно появлялась информация о том, что Иран якобы закупил у Китая гиперзвуковые противокорабельные ракеты, которые в состоянии потопить авианосец.

«Они называются «убийцы авианосцев». При этом, если мы смотрим на авианосную ударную группу США, которая там находится - на ней установлено не менее 500, а то и 1000 «Томагавков». Несмотря на то, что отразить такой удар противовоздушная оборона Ирана практически не сможет, устроить ощутимые ответные удары они в силах. В результате, если будут применены вот эти китайские ракеты, может сильно пострадать американский флот, а также объекты непосредственно на территории Израиля», - пояснил специалист.

Наиболее уязвимая точка на карте Израиля - это ядерный центр в Димоне в пустыне Негев, который может быть уничтожен, либо выведен из строя ракетами «Фаттах», что чревато экологической катастрофе. Самым же опасным шагом, который может предпринять Иран - это, блокада Ормузского пролива, с помощью затопления одного или двух танкеров - это полностью перекроет маршруты, связанные с поставками нефти в Западную Европу.

«Поэтому Ирану есть чем отвечать, пускай и асимметрично. Я думаю, что Тегеран в состоянии постоять за себя, если будет эскалация конфликта. Хотя основная цель Соединенных Штатов и Израиля это ликвидация руководства Ирана. По их мнению, руководство КСИР должно быть уничтожено, потому что они являются основой вооруженных сил Ирана и властями самой страны. А дальше в стране произойдет переворот, репетиция, которая уже была. Мы все наблюдали выступления студентов, оппозиции. Поэтому ставка сделана именно на государственную переворот», - считает Кнутов.

По словам эксперта, если руководство Ирана сможет избежать гибели от высокоточного израильского и американского оружия, то организовать переворот будет достаточно сложно, а это приведет к затяжному конфликту, который не выгоден в первую очередь США.

«Поэтому в данной ситуации американцы будут выступать в роли второстепенной. Основные действия будет осуществлять Израиль. Американцы будут лишь поддерживать его. Это будет сделано специально для того, чтобы у США и лично у Трампа был козырь в отношении того, что если вдруг что-то пойдет не так, он всегда может сказать, что виноват Израиль, а не он. Это запасной вариант», - отметил специалист.

В случае же, если удары нанесут достаточно серьезный ущерб Ирану, то у Тегерана не останется других вариантов, кроме как пойти на уступки США, основными требованиями которых является прекращение обогащения урана и отказ от ракетной программы.

Ранее старший научный сотрудник центра среднего востока Института востоковедения РАН Ирина Федерова объяснила «Звезде», что совместные удары Израиля и США по Ирану вызваны неудачной попыткой государственного переворота в стране зимой 2025-2026 года.