Трамп заявил о гибели Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов по территории исламской республики. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Хаменеи... мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира», - написал он в соцсетях.

Американский лидер подчеркнул, что операция против исламской республики будет длиться в течение недели или «сколько потребуется».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые признаки указывают на уничтожение Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако, по данным телеканала Al Mayadeen, он в данный момент находится в оперативном центре, откуда командует военными действиями.