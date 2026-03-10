Трамп: топить иранские корабли веселее, чем захватывать

Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил, почему американские военные топят иранские корабли вместо того, чтобы захватывать их. Об этом он рассказал в своем выступлении перед членами Республиканской партии.

«Я спросил своих людей: «Что это был за корабль? Первоклассное судно? Почему мы просто не захватили его, чтобы использовать самим? Зачем мы его потопили?» На что мне ответили: топить корабли веселее», - сказал Трамп.

Он заверил, что иранский флот в составе 46 кораблей полностью уничтожен. Позже на пресс-конференции Трамп сообщил уже о 51 уничтоженном корабле.

Ранее американский лидер сообщил, что война в Иране уже практически завершена, поскольку Штаты добились поставленных целей. До этого он президент США требовал полной капитуляции исламской республики, а также подчеркивал, что новое руководство страны должно быть одобрено Вашингтоном.