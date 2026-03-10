МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Торонто неизвестные обстреляли консульство США

В стеклянных дверях здания остались отверстия от пуль.
Тимур Юсупов 10-03-2026 19:45
© Фото: Frank Gunn, Keystone Press Agency, Global Look Press

Неизвестные обстреляли двери здания консульства США в Торонто. Об этом сообщает Life со ссылкой на местную полицию.

По имеющейся информации, на фасаде здания было обнаружено два пулевых отверстия - выстрелы пробили стеклянные двери дипломатического ведомства. Как отмечают местные СМИ - консульство находится неподалеку от мэрии крупнейшего канадского города, а улица перед ним часто становится местом для антиамериканских акций протеста.

Уточнятся, что в прошедшие выходные у здания как раз проходили митинги против боевых действий США на Ближнем Востоке. Полиция устанавливает, при каких именно обстоятельствах и кем были произведены выстрелы.

Ранее американские консульства подверглись нападениям в Ираке, а также в Пакистане.

#в стране и мире #стрельба #протесты #консульства #Канада #торонто #консульство США
