В Торонто неизвестные обстреляли консульство США

Неизвестные обстреляли двери здания консульства США в Торонто. Об этом сообщает Life со ссылкой на местную полицию.

По имеющейся информации, на фасаде здания было обнаружено два пулевых отверстия - выстрелы пробили стеклянные двери дипломатического ведомства. Как отмечают местные СМИ - консульство находится неподалеку от мэрии крупнейшего канадского города, а улица перед ним часто становится местом для антиамериканских акций протеста.

Уточнятся, что в прошедшие выходные у здания как раз проходили митинги против боевых действий США на Ближнем Востоке. Полиция устанавливает, при каких именно обстоятельствах и кем были произведены выстрелы.

Ранее американские консульства подверглись нападениям в Ираке, а также в Пакистане.