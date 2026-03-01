МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Багдаде люди вышли на протесты из-за ударов США по Ирану

Митингующие пытаются проникнуть в иностранные посольства.
Тимур Юсупов 01-03-2026 13:24
© Фото: ahmad_bobak, X

В столице Ирака Багдаде начались массовые протесты из-за американских ударов по Ирану. Как передает телеканал Al Mayadeen, митингующие устраивают стычки с полицией и пытаются попасть на территорию иностранных посольств.

Согласно имеющимся данным, народ вышел на улицы в знак несогласия с действиями США и Израиля, начавшими в субботу 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана, а также убийством верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Основной точкой сбора протестующих стала так называемая «зеленая зона» - охраняемая территория, где находятся представительства различных государств, включая Соединенные Штаты.

Ранее нападению протестующих подверглось консульство США в Пакистане. Охрана здания применила против толпы слезоточивый газ и дубинки.

#в стране и мире #сша #Ирак #Иран #протесты #Багдад #митинги #арабо-израильский конфликт #посольства
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 