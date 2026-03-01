В Багдаде люди вышли на протесты из-за ударов США по Ирану

В столице Ирака Багдаде начались массовые протесты из-за американских ударов по Ирану. Как передает телеканал Al Mayadeen, митингующие устраивают стычки с полицией и пытаются попасть на территорию иностранных посольств.

Согласно имеющимся данным, народ вышел на улицы в знак несогласия с действиями США и Израиля, начавшими в субботу 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана, а также убийством верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Основной точкой сбора протестующих стала так называемая «зеленая зона» - охраняемая территория, где находятся представительства различных государств, включая Соединенные Штаты.

Ранее нападению протестующих подверглось консульство США в Пакистане. Охрана здания применила против толпы слезоточивый газ и дубинки.