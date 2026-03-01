МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Консульство США в Пакистане подверглось нападению протестующих

Охрана здания применила против толпы слезоточивый газ и дубинки.
Тимур Юсупов 01-03-2026 11:10
© Фото: ba2046, X

Около американского консульства в Пакистане начались массовые протесты в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Индийское издание Hindu со ссылкой на представителя полиции Мохаммада Джавада сообщило, что охрана здания применила против митингующих дубинки и слезоточивый газ.

Волнения  проходили в крупнейшем городе страны - Карачи. Местное население, разъяренное американской агрессией в адрес Ирана, собралось на стихийную акцию, быстро переросшую в погромы. В какой-то момент толпа попыталась попасть внутрь здания, а потом и вовсе подожгла его.

По неподтвержденным данным, в ответ на агрессию толпы, охрана здания открыла по собравшимся огонь. Представитель местной спасательной службы Мухаммад Амин сообщил о как минимум восьми погибших среди мирного населения.

Ранее в Иране подтвердили гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Отмечается, что 86-летний глава государства погиб на рабочем месте в своей резиденции.

#в стране и мире #Пакистан #Иран #протесты #митинги #арабо-израильский конфликт #консульство США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 