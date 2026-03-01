Консульство США в Пакистане подверглось нападению протестующих

Около американского консульства в Пакистане начались массовые протесты в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Индийское издание Hindu со ссылкой на представителя полиции Мохаммада Джавада сообщило, что охрана здания применила против митингующих дубинки и слезоточивый газ.

Волнения проходили в крупнейшем городе страны - Карачи. Местное население, разъяренное американской агрессией в адрес Ирана, собралось на стихийную акцию, быстро переросшую в погромы. В какой-то момент толпа попыталась попасть внутрь здания, а потом и вовсе подожгла его.

По неподтвержденным данным, в ответ на агрессию толпы, охрана здания открыла по собравшимся огонь. Представитель местной спасательной службы Мухаммад Амин сообщил о как минимум восьми погибших среди мирного населения.

Ранее в Иране подтвердили гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Отмечается, что 86-летний глава государства погиб на рабочем месте в своей резиденции.