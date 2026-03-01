МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЦАХАЛ: семеро членов руководства Ирана погибли при ударах

Среди погибших отметили, в том числе, секретаря Совбеза Ирана Али Шамхани.
Глеб Владовский 01-03-2026 00:18
© Фото: ТРК «Звезда»

До семи членов правительства Ирана погибли при обстреле со стороны армии обороны Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Можно подтвердить, что среди высокопоставленных иранских чиновников в ходе первого удара армии обороны Израиля были ликвидированы следующие лица», - говорится в заявлении.

На сайте ЦАХАЛ опубликовано изображение с якобы уничтоженными целями. Предполагается, что среди погибших числятся, в том числе, секретарь совбеза Ирана Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые признаки указывают на уничтожение Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако, по данным телеканала Al Mayadeen, он в данный момент находится в оперативном центре, откуда командует военными действиями.

#Израиль #Иран #ЦАХАЛ #Обстрел
