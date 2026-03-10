Су-34 ударил по пункту управления БПЛА в зоне ответственности ГрВ «Центр»

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес авиаудар по личному составу и пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, удар выполнили по заранее полученным координатам с применением авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет поражать цели на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

На опубликованных кадрах показана подготовка самолета к вылету, подвешенные авиабомбы под крылом, взлет и работа экипажа в кабине. Также видно момент сброса боеприпасов по цели во время боевого захода.

После выполнения задачи разведка подтвердила уничтожение цели. Экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.