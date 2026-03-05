Су-34 ликвидировал боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронетехники и скопления личного состава ВСУ. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Они целились по заранее заданным координатам.

Нанеся удар, экипаж получил подтверждение от разведки - намеченная цель успешно уничтожена. Избавившись от бомб, летчики благополучно вернулись на аэродром, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.