Су-34 ликвидировал боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
05-03-2026 18:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронетехники и скопления личного состава ВСУ. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Они целились по заранее заданным координатам. 

Нанеся удар, экипаж получил подтверждение от разведки - намеченная цель успешно уничтожена. Избавившись от бомб, летчики благополучно вернулись на аэродром, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #су-34 #спецоперация
