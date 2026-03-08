МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: цены на нефть рухнули после слов Трампа об Иране

Рынки отреагировали на уверенность президента США в скором конце войны.
Дима Иванов 10-03-2026 01:17
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Заявление Дональда Трампа о том, что война против Ирана «практически завершена», привело к резкому падению цен на нефть. Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

«Я думаю, что война практически завершена, в значительной степени», - сказал Трамп в интервью CBS News.

После этих слов цены на нефть, которые ранее в понедельник подскочили до 119,50 доллара за баррель на фоне опасений перебоев с поставками из-за конфликта, быстро снизились. К вечеру Brent торговалась около 98,70 доллара, а затем опустилась еще ниже, в некоторых отчетах - до 88-90 долларов за баррель.

До этого Трамп подчеркнул, что рост цен на нефть носит краткосрочный характер.

«Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро сойдет на нет после уничтожения иранской ядерной угрозы, - очень небольшая плата за безопасность и мир», - написал Трамп в Truth Social ранее.

Кроме того, глава минфина США Скотт Бессент допускал снятие части санкций с российской нефти. Он заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций на дополнительные объемы российской нефти, чтобы увеличить глобальное предложение.

Ранее цены превысили 100 долларов впервые с 2022 года из-за нарушений в Ормузском проливе и ударов по нефтедобывающей инфраструктуре на Ближнем Востоке.

