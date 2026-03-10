МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп подтвердил намерение отменить часть санкций против нефтяной отрасли

Ранее сообщалось о том, что послабления могут коснуться России.
Константин Денисов 10-03-2026 01:31
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

США планируют отменить часть санкций в отношении нефтяной отрасли других стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать», - сказал журналистам американский лидер на пресс-конференции в Дорале.

Ранее Reuters писало о том, что администрация Трампа рассмотрит вопрос об ослаблении санкций против российской нефти. Такой шаг будет направлен на сдерживание роста цен на нефть марки Brent, которые накануне впервые за четыре года превысили отметку в $100 за баррель.

В связи с блокировкой Ормузского пролива большинство европейских и арабских государств оказались в затруднительном положении. Их запасы нефти и газа истощаются, в то время как основной путь поставок остается закрытым.

Ранее КСИР распространил заявление о том, что готов пропускать суда только тех стран, которые выдворят американских и израильских послов.

#сша #Дональд Трамп #нефть #санкции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 