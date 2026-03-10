Трамп подтвердил намерение отменить часть санкций против нефтяной отрасли

США планируют отменить часть санкций в отношении нефтяной отрасли других стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать», - сказал журналистам американский лидер на пресс-конференции в Дорале.

Ранее Reuters писало о том, что администрация Трампа рассмотрит вопрос об ослаблении санкций против российской нефти. Такой шаг будет направлен на сдерживание роста цен на нефть марки Brent, которые накануне впервые за четыре года превысили отметку в $100 за баррель.

В связи с блокировкой Ормузского пролива большинство европейских и арабских государств оказались в затруднительном положении. Их запасы нефти и газа истощаются, в то время как основной путь поставок остается закрытым.

Ранее КСИР распространил заявление о том, что готов пропускать суда только тех стран, которые выдворят американских и израильских послов.