Путин заявил о готовности работать с ЕС по нефти и газу, если тот даст сигнал

Российский лидер считает, что инициатива должна исходить от Европы.
Тимур Юсупов 09-03-2026 19:40
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по вопросам поставки нефти и газа, однако только в том случае, если та первая даст сигнал о желании сотрудничать. Подобные слова прозвучали на прошедшем в Кремле совещании  по ситуации на мировом рынке природных ресурсов.

Как отметил российский лидер, несмотря на блокаду Ормузского пролива, из-за которой поставки через регион могут полностью прекратиться уже в ближайший месяц,  РФ продолжит снабжать нефтью и газом своих надежных партнеров, в том числе Венгрию и Словакию. На стабилизацию же ситуации могут уйти недели, а то и месяцы.

На том же совещании президент России напомнил, что Россия давно предупреждала о том, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены на нефть. Глава государства отметил, что срывы поставок нефти и газа бьют по всей системе международных экономических отношений.

