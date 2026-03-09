Франция планирует начать «чисто оборонительную» миссию в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа провести в Ормузском проливе «чисто оборонительную» миссию по возобновлению поставок через него нефти и газа. По словам политика, он и «его партнеры» намерены обеспечивать сопровождение судов «после завершения самой острой фазы конфликта».

В ходе визита на Кипр, французский лидер выступил с речью, в которой упомянул уже ведущуюся работу по подготовке «оборонительной и сопровождающей миссии», участие в которой будут принимать европейские и не только государства. По мнению Макрона, благодаря данной мере странам удастся возобновить поставки нефти и газа через заблокированный Орзмусский пролив.

Политик также отметил, что Франция собирается отправить два своих фрегата в Красное море в рамках операции Евросоюза.

Ранее Макрон подтвердил отправку авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море. По словам французского лидера, соответствующие меры позволят защитить национальные интересы и обеспечат безопасность союзников.