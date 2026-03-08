BFMTV: Саркози придется отбыть шестимесячный срок за решеткой

Коррекционный трибунал Парижа отклонил запрос Николя Саркози о слиянии приговоров по делам о торговле влиянием и незаконном финансировании избирательной кампании, сообщает BFMTV.

«Запрос бывшего президента республики отклонен», - отметили в издании, ссылаясь на источник, близкий к делу.

Трибунал решил, что Николя Саркози должен исполнить наказание в виде шести месяцев тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. Это наказание не считается исполненным за счет предыдущего ношения браслета в деле о торговле влиянием.

Саркози подал запрос 23 февраля 2026 года на закрытом заседании. Он просил признать, что уже отбыл часть наказания под браслетом в 2025 году, и таким образом избежать повторного исполнения.

На данный момент суд считает, что он должен отбыть свой шестимесячный срок в исправительной колонии строгого режима с электронным браслетом.

Саркози является фигурантом двух уголовных дел. В 2014 году он попытался коррумпировать магистрата Высшего кассационного суда Жильбера Азибера, предложив ему выгодную должность в Монако в обмен на информацию о ходе расследований против самого Саркози.

Во время избирательной кампании 2012 года штаб Саркози вдвое превысил допустимый бюджет в 20 млн евро и попытался это скрыть, подделав счета и чеки.

Ранее Николя Саркози отбыл 21 день в тюрьме. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы строгого режима по делу о подозрениях в финансировании его президентской кампании 2007 года ливийскими средствами. Приговор включал исполнение с отложенным мандатом на заключение.

Саркози прибыл в тюрьму Ла-Сантэ 21 октября 2025 года и стал первым бывшим президентом Франции, который попал за решетку. Его адвокаты подали запрос на освобождение, и 10 ноября 2025 года апелляционный суд Парижа удовлетворил его, выпустив Саркози под судебный контроль.