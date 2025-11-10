МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Саркози освободили из тюрьмы под судебный контроль

По условиям судебного контроля бывшему лидеру Франции запрещено покидать территорию страны.
Виктория Бокий 2025-11-10 16:30:30
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Экс-президента Франции Николя Саркози освободили из тюрьмы под судебный контроль. Об этом следует из решения суда.

Известно, что по условиям судебного контроля бывшему лидеру Франции запрещено покидать территорию страны. Кроме того, по данным телеканала LCI, апелляционный суд Парижа назвал предварительное тюремное заключение бывшего президента необоснованным.

Ранее Саркози назвал жизнь в тюрьме «кошмаром». По его словам, он и представить себе не мог, что в 70 лет окажется в тюрьме. Бывший французский лидер еще раз заявил о своей невиновности. Он подчеркнул, что не собирается признаваться в том, чего не совершал.

Напомним, что экс-президента Франции приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в использовании ливийских средств для финансирования своей предвыборной кампании 2007 года. Через несколько дней после вынесения приговора Николя Саркози прокомментировал решение суда. Для него это стало полной неожиданностью и нарушило границы закона.

За день до отправки экс-лидера Франции в тюрьму, 20 октября, действующий президент Эмманюэль Макрон провел тайную встречу с Саркози в Елисейском дворце. Детали беседы неизвестны, так как администрация Макрона никак не афишировала визит к нему экс-президента.

Кроме того, французский лидер на официальном уровне почти не комментировал уголовное преследование своего предшественника. Однако известно, что немедленное приведение приговора в исполнение вызвало у него смешанную реакцию.

#Франция #освобождение #Париж #Николя Саркози #тюрьма #экс-президент Франции
