Саркози пожаловался на «адских» соседей по камере

Экс-президент Франции Николя Саркози в своей книге пожаловался на других заключенных, превративших его жизнь в тюрьме в ад. Об этом пишет Politico.

Николя Саркози пробыл в тюрьме 21 день. Помимо невыносимой жизни из-за соседей по камере, он также написал об ужасных условиях содержания за решеткой.

«Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» - написал Саркози об одном из ужасных за 21 день в тюрьме моментов.

По данным издания, именно в этом фрагменте про громко бьющего решетку соседа есть и еще один момент. Отмечается, что во время «адского грохота» бывший французский лидер пытается открыть окно в камере и «немедленно об этом жалеет». Не менее ужасные вещи, по мнению Саркози, творил и его второй сосед. Известно, что он «половину времени пел песни из мультфильма "Король Лев", а другую половину бил по решетке ложкой».

Что касается условий, то Саркози сравнил их с номером в дешевом отеле. Он также поделился, что никогда не спал на таких жестких матрасах, какие были в тюрьме. Подушки были сделаны из «странного материала, похожего на пластик». Про одеяла даже нечего говорить - одно название, подчеркнул он. Не устраивала Николя Саркози и тюремная еда. Как он пишет, обед приносили слишком рано, из-за чего экс-лидер Франции от него отказывался.

«Не думаю, что я многое упустил, отказавшись от пищи, поданной на маленьких пластиковых подносах. Ничего не имею против того, кто это готовил, но это было не очень аппетитно», - указал он, подчеркнув, что запах этой еды вызывал у него тошноту, а поданный багет был размокшим.

Напомним, 10 ноября 2025 года Николя Саркози освободили из тюрьмы под судебный контроль. Из-за этого бывшему главе Франции запрещено покидать территорию своей страны. По данным телеканала LCI, апелляционный суд Парижа назвал предварительное тюремное заключение бывшего президента необоснованным.