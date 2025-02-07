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В России в 2024 году изучили более 90 образцов иностранного вооружения

В их числе были бронеэвакуационные машины, оперативно-тактические ракеты ATACMS и многие другие образцы.
Владимир Рубанов 2025-02-07 00:42:53
© Фото: Sergey Elagin Business Online, Global Look Press

Поддержка Западом киевского режима через поставки вооружений позволила российским ученым и инженерам детально исследовать иностранные образцы, захваченные в боях. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» председатель военно-научного комитета Вооруженных сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

За прошедший год было изучено более 90 образцов вооружения и военной техники иностранного производства. В их числе были бронеэвакуационные машины, оперативно-тактические ракеты ATACMS, 155-мм гаубицы М777, 60-мм минометы М224, противотанковые комплексы NLAW, различные гранатометы, а также бронированные автомобили «Козак-2», VARTA, MASTIFF и KIRPI.

Собранные данные были использованы для уточнения и обоснования требований к российским образцам оружия, которые разрабатываются по госзаказам и по инициативе предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, военные получают информацию о слабых местах вражеской техники и рекомендации по их эффективному поражению. Это повышает боевую эффективность российских войск.

На основе исследований трофейной техники были подготовлены более 70 аналитических документов. Из них более 40 посвящены анализу применения и эксплуатации западных образцов вооружений, включая результаты военно-технических экспериментов.

Эти материалы представляют большую ценность не только для военных, но и для конструкторов, инженеров и руководителей, отвечающих за эксплуатацию и боевое использование вооружения и военной техники.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало об эвакуации с передовой вражеской техники в ее числе были, например, переданный Киеву Великобританией БТР Mastiff и американский БТР М113.

#Украина #ВСУ #изучение #Инженеры #трофейная техника #СВО #трофейное оружие
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