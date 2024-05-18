ВС РФ обстреливают свои танки из трофейного оружия в ходе испытаний

Российские военнослужащие обстреливают свои же танки из трофейного западного вооружения в рамках испытаний для более эффективного выявления и устранения уязвимостей. Об этом рассказал «Звезде» замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Шаленый.

«То вооружение, которое нам как трофейное досталось с боеприпасами, мы и это вооружение используем для испытаний, для обстрела наших машин, то есть в полной мере мы возможности эти используем», - рассказал генерал-майор.

По его словам, машины в том числе обстреливаются с применением вражеского вооружения, чтобы при разработке учитывать все детали. Благодаря подобным маневрам, специалисты управления совершенствуют отечественные боевые машины.

Многие машины достались с исправным вооружением, с боекомплектом. При этом некоторые машины, которые уже использовались для испытаний отечественного вооружения, представлены на Поклонной горе на выставке трофейных техники НАТО.

Ранее генерал-майор также рассказывал, что на основе опыта, полученного в ходе специальной операции, было уже внесено более 500 доработок в российское бронетанковое вооружение.