МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ обстреливают свои танки из трофейного оружия в ходе испытаний

По словам генерал-майора Шаленого, многие западные машины достались российской армии с исправным вооружением и с боекомплектом.
Елизавета Кондрикова 2024-05-18 18:32:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие обстреливают свои же танки из трофейного западного вооружения в рамках испытаний для более эффективного выявления и устранения уязвимостей. Об этом рассказал «Звезде» замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Шаленый.

«То вооружение, которое нам как трофейное досталось с боеприпасами, мы и это вооружение используем для испытаний, для обстрела наших машин, то есть в полной мере мы возможности эти используем», - рассказал генерал-майор.

По его словам, машины в том числе обстреливаются с применением вражеского вооружения, чтобы при разработке учитывать все детали. Благодаря подобным маневрам, специалисты управления совершенствуют отечественные боевые машины.

Многие машины достались с исправным вооружением, с боекомплектом. При этом некоторые машины, которые уже использовались для испытаний отечественного вооружения, представлены на Поклонной горе на выставке трофейных техники НАТО.  

Ранее генерал-майор также рассказывал, что на основе опыта, полученного в ходе специальной операции, было уже внесено более 500 доработок в российское бронетанковое вооружение.

#вооружение #Минобороны РФ #Выставка #трофеи #наш эксклюзив #трофейная техника
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 