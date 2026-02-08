Гладков: около 80 тысяч жителей Белгорода остаются без отопления

Около 80 тысяч жителей Белгорода остаются без отопления. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В своем Telegram-аккаунте он рассказал о ходе восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от ударов боевиков киевского режима. На сетях слишком много порывов, чтобы оперативно восстановить теплоснабжение, уточнил губернатор.

«Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек - без газа, и около 1 тысячи человек - без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана», - пообещал Гладков.

С утра сотрудники газовых служб пойдут по квартирам обесточенных домов, уточнил он. Постепенно газоснабжение будет восстановлено. Основная проблема с теплом, сказал Гладков. Его подачу планируют возобновить к полудню.

В связи с этим по всему городу будут работать пункты обогрева. Адреса Вячеслав Гладков опубликовал под своим постом. Они начнут работать с 08:00 часов утра. В пунктах обогрева можно будет выпить чай, зарядить гаджеты, проконсультироваться со специалистами и просто отдохнуть.

Накануне губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ во время инспекции пострадавших объектов инфраструктуры. Атака началась в момент его поездки по городу. Вместе с сотрудниками аварийных служб губернатор укрылся в безопасном месте.