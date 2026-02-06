МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гладков рассказал об ущербе от ночного удара ВСУ по Белгороду

В некоторых районах возникли проблемы с подачей электроэнергии, тепла и воды.
Владимир Рубанов 06-02-2026 03:55
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости

Белгород подвергся обстрелу в ночь на 6 февраля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях. Власти региона провели совещание.

Глава области подчеркнул, что в городе отсутствуют военные объекты. По итогам совещания Гладков сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. Мэр Валентин Демидов рассказал, что пострадавших нет, но отметил, что в некоторых районах возникли проблемы с подачей электроэнергии, тепла и воды.

Аварийные службы работают на местах, заверил губернатор. В Белгороде и ряде районов - Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах - есть серьезные повреждения энергообъектов.

Вечером 5 февраля в поселке Северный Белгородского округа дроном был поврежден коммерческий объект, пострадал мирный житель. 4 февраля в поселке Ракитное при атаке беспилотника ВСУ пострадали мужчина и его дети, которым девять и шесть лет. Люди получили ранения в селе Никольское, Ровенек и Глотово.

Ранее, 3 февраля, Гладков сообщал о ракетном ударе по Белгороду, который привел к повреждениям энергетического объекта. Тогда обошлось без пострадавших. На фоне обстрелов Демидов также информировал о перебоях в обеспечении города электричеством, водой и теплом.

