Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался под ракетным обстрелом со стороны ВСУ во время инспекции объектов инфраструктуры. Об этом глава региона написал в мессенджере МАХ.

По его словам, повторная ракетная атака началась в момент его поездки по инфраструктурным объектам. Гладков вместе с сотрудниками аварийных служб укрылся в безопасном месте.

В 20:39 губернатор сообщил о ракетной опасности для жителей Белгорода, Белгородского округа, Шебекино и Шебекинского округа. Он призвал население спускаться в подвалы и оставаться там до отмены тревоги. Ракетную опасность отменили в 21:06.

Ранее в субботу в Белгороде открыли два пункта обогрева. Они расположены на Гражданском проспекте - в здании Росстата и в здании городской администрации. По информации властей, 7 февраля вечером ВСУ нанесли ракетный удар по городу. В результате без электричества остались некоторые объекты водоснабжения.

Утром Белгород уже подвергся массированному обстрелу, в ходе которого было выпущено 10 ракет. В результате пострадали два человека. Накануне в Шебекинском округе погиб мирный житель при ударе беспилотника ВСУ, еще один получил ранения.