Военные полицейские впервые отметили профессиональный праздник в зоне СВО

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Восток» впервые отметили свой профессиональный праздник в зоне спецоперации. День военной полиции установлен Указом президента Владимира Путина от 28 января 2026 года. Теперь и впредь военные полицейские будут отмечать профессиональный праздник 8 февраля.

Поздравить лично военнослужащих группировки «Восток» прибыл начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко. В торжественной обстановке он наградил отличившихся военнослужащих государственными и ведомственными наградами.

По окончании мероприятия генерал-полковник поздравил личный состав подразделений военной полиции группировки «Восток» с праздником и отметил их неоценимый вклад в достижение целей спецоперации.

Ранее с профессиональным праздником бойцов поздравил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. В своем приказе глава оборонного ведомства назвал военную полицию единой структурой, обеспечивающей законность и порядок. Сегодня ее сотрудники сопровождают колонны и важные грузы, борются с преступностью в войсках, охраняют режимные объекты и выступают гарантами справедливости и защиты личного состава.

С самого начала специальной военной операции военные полицейские проявляют мужество и отвагу. Они успешно выполняют возложенные на них задачи, добросовестно несут службу на КПП и помогают мирным гражданам, подчеркнул Белоусов.