МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ефремов впервые сыграет в театре после освобождения из колонии

Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская "12"» четвертого сентября 2025 года.
Ян Брацкий 08-02-2026 06:25
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Актер Михаил Ефремов 25 марта может впервые после освобождения из колонии сыграть роль в театральной постановке. Об этом сообщила пресс-служба театра «Мастерская "12"» Никиты Михалкова.

Премьерная постановка «Без свидетелей» по одноименному фильму и книге режиссера Никиты Михалкова состоится 25 и 26 марта. Партнершей Ефремова на сцене станет Анна Михалкова. Актеры сыграют бывших супругов, случайно оказавшихся вместе после долгой разлуки.

Напомним, девятого апреля прошлого года Михаил Ефремов условно-досрочно освободился из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание за смертельное ДТП. За решеткой актер находился почти 4,5 года. Одной из причин досрочного освобождения артиста стало ухудшение состояния его здоровья.

Оставшиеся 3,5 года заключения Ефремов будет отбывать дома под специальным надзором с регулярными отметками в полиции или ГУФСИН.

#театр #актер #ефремов #Никита Михалков #спектакль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 