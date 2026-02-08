Ефремов впервые сыграет в театре после освобождения из колонии

Актер Михаил Ефремов 25 марта может впервые после освобождения из колонии сыграть роль в театральной постановке. Об этом сообщила пресс-служба театра «Мастерская "12"» Никиты Михалкова.

Премьерная постановка «Без свидетелей» по одноименному фильму и книге режиссера Никиты Михалкова состоится 25 и 26 марта. Партнершей Ефремова на сцене станет Анна Михалкова. Актеры сыграют бывших супругов, случайно оказавшихся вместе после долгой разлуки.

Напомним, девятого апреля прошлого года Михаил Ефремов условно-досрочно освободился из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание за смертельное ДТП. За решеткой актер находился почти 4,5 года. Одной из причин досрочного освобождения артиста стало ухудшение состояния его здоровья.

Оставшиеся 3,5 года заключения Ефремов будет отбывать дома под специальным надзором с регулярными отметками в полиции или ГУФСИН.