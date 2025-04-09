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Актер Михаил Ефремов освободился из колонии

Артиста вывели через черный ход из ИК в Белгородской области.
Игнат Далакян 2025-04-09 08:30:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Актер Михаил Ефремов условно-досрочно освободился из колонии в Белгородской области. Его вывели через черный ход, чтоб не привлекать внимания прессы, передает наш корреспондент.

Артист отбывал наказание за смертельное ДТП с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока.

Двадцать четвертого марта 2025 года суд одобрил Ефремову условно-досрочное освобождение, прошение осужденный подал в феврале этого года. В суде указали, что цель уголовного преследования была достигнута. Причиной стало ухудшение здоровья артиста.

Оставшиеся 3,5 года наказания актер будет отбывать дома под надзором государственных органов с регулярными «отметками» в полиции или ГУФСИН по месту жительства. 

#освобождение #михаил ефремов #актер #ДТП #Наказание #удо
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