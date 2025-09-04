МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ефремов стал актером театра Никиты Михалкова

Первый спектакль с его участием будет показан в феврале 2026 года. Это будет премьера постановки «Без свидетелей»
Дарья Ситникова 2025-09-04 19:28:00
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Заслуженный артист России Михаил Ефремов официально стал актером театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе театра.

«Работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», - сказал художественный руководитель театра Никита Михалков.

Он также рассказал, что артист обратился к нему с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Ефремова уже представили на сборе труппы, который был посвящен началу нового сезона.

Напомним, что Ефремов отбывал наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП с 18 октября 2020 года. Позже, 24 марта 2025 года стало известно, что Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО.

Решение суда вступило в силу 9 апреля. Таким образом, актер провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.

#театр #ефремов #артист #Михалков #«Мастерская "12"»
