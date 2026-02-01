МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев: Европе нужна Россия для выживания, это неизбежно

Так спецпредставитель президента прокомментировал статью о готовности ЕС возобновить диалог с Москвой.
Владимир Рубанов 08-02-2026 06:56
© Фото: EU XinHua, Global Look Press

Европа нуждается в России для выживания, и это неизбежно, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в соцсети X.

Этими словами Дмитриев прокомментировал публикацию в журнале Foreign Policy под заголовком «Европа готовится переориентироваться на Путина». В статье приводится выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января. Тогда он сказал, что считает необходимым для европейцев быть готовыми к переговорам с Россией, если это потребуется.

Ранее за установление диалога между Европой и Россией в той или иной форме также высказывались президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Кроме того, Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией. В Прибалтике призвали назначить спецпосланника для контактов с Москвой.

Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к диалогу с Европой. Президент подчеркивал, что это страны Запада прервали отношения с Москвой. Он отмечал, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления отношений с государствами Европы.

#Европа #евросоюз #переговоры #Евросовет #Кирилл Дмитриев #диалог #Антониу Коншта
