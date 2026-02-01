МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Три человека стали жертвами удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ВСУ убийцами, а последний обстрел - военным преступлением.
Ян Брацкий 03-02-2026 12:20
© Фото: Telegram/SALDO_VGA

Три человека погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести в Новой Каховке Херсонской области. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Боевики киевского режима открыли огонь по зданию многофункционального центра и продовольственному магазину.

«Есть погибшие - три человека, в том числе сотрудник администрации. Есть раненые, им оказывается медицинская помощь», - написал Сальдо.

Губернатор Херсонской области назвал очередной украинский обстрел военным преступлением, происходящим на фоне заявлений Владимира Зеленского о «готовности к миру», а ВСУ - убийцами, которые ничем не гнушаются. Сейчас на месте прилета работают представители всех оперативных служб и ведомств. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь, пообещал Сальдо.

Бить по гражданским в Херсонской области ВСУ не впервой. В конце января жертвами их атаки стала бригада медиков скорой помощи. Врачи спешили на вызов к больному, когда попали под удар беспилотника боевиков. Погибли три человека - все, кто находился в карете скорой.

#ВСУ #Херсонская область #новая каховка #Сальдо
