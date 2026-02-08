Француз Делож срезал дистанцию в скиатлоне, россияне подали протест

Российская сторона подала протест из-за результатов скиатлона на Олимпийских играх в Италии. Об этом тренер Данил Акимов сообщил ТАСС.

Сообщается, что судьи отклонили протест российской стороны. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место. Судьи рассматривают действия француза Матиса Деложа, который стал вторым. Он получил желтую карточку по ходу гонки за то, что срезал дистанцию. Француз сделал заявление, в котором назвал свои действия «ошибкой».

«Я хочу извиниться, я не пытался получить преимущество. Это не повлияло на исход гонки», - приводит слова Деложа TV 2.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Также он обладает титулами двукратного чемпиона России и многократного призера первенств страны.

В декабре прошлого года Коростелев занял 25-е место в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Его время составило 24 минуты 1 секунду. Тогда Коростелев выполнил норматив еще на три квоты на Олимпиаду-2026 в Италии. Квоты получены в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Перед этим он завоевал право участвовать в олимпийском спринте. В той же дисциплине квоту получила россиянка Дарья Непряева. На текущей Олимпиаде Непряева и Коростелев претендуют на наибольшее из участвующих россиян количество медалей - по четыре.