Политологи о протестах на ОИ: в Италии рекорд антиамериканских настроений

Политолог, кандидат исторических наук, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник директора РИСИ Дмитрий Буневич объяснил в разговоре со «Звездой», что левые протесты традиционно сопровождают на Западе мероприятия, подобные Олимпиаде-2026. По его словам, всегда есть раздраженные группы населения, которые используют такое крупное событие, чтобы заявить свой протест.

«Дело не только в экологии, тут есть и большой социальный момент. Экономическая ситуация в Италии остается достаточно неблагоприятной. На севере страны достаточно сильны группы, которые скептически относятся к линии действующего итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, левые, которые не любят ее и не воспринимают», - объяснил Буневич.

Собеседник телеканала рассказал, что для итальянских левых Олимпиада это просто хороший повод выступить против Мелони. Помимо этого, важным является и фактор американского присутствия. Как сообщала итальянская пресса, охранять вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приехал на открытие Олимпиады, будут в том числе силовики США.

«Это вызывает раздражение у части итальянцев - причем как у населения, так и у представителей истеблишмента, потому что определенным образом унижает итальянскую сторону», - отметил Буневич.

Эксперт считает, что протесты обусловлены совокупностью факторов. Но, по его мнению, все эти протесты являются типичным фоном для итальянской политической сцены, поэтому он не рекомендует их переоценивать.

Политолог Малек Дудаков в беседе со «Звездой» также назвал левые протесты «типичной историей» для стран Южной Европы. Он напомнил, что похожие протесты довольно часто прокатываются по другим странам региона - Испании, Португалии, Греции.

«Везде местное население недовольно притоком туристов. Приток денег из-за рубежа приводит к возникновению пузырей, например на рынке недвижимости. Местным жителям просто не хватает денег для того, чтобы покупать или арендовать недвижимость. К протестам подключаются и экологи, другие левые организации. Тем более, в Южной Европе левое движение традиционно очень сильно», - объяснил Дудаков.

Тем не менее, специалист также отметил роль фактора международного характера - это «ползучая американизация» европейской политики. Дудаков указал на то, что одним из поводов для протестов стало происходящие сейчас в США депортационные рейды, которые проводит миграционная полиция ICE. Некоторые представители этой структуры присутствовали и в Милане, охраняли официальную американскую делегацию и, в частности, вице-президента Вэнса.

«Ну и, конечно, для левых по обе стороны Атлантики эта организация ICE превращается в аналог некоего суперзлодея, какой-то ультрафашистской структуры, которая ущемляет права простых мигрантов. Поэтому одновременно протесты идут внутри Соединенных Штатов, что вполне логично. Но к ним присоединяются и идеологически заряженные товарищи американских левых и в Европе. Тем более связи у них тесные», - подчеркнул Дудаков.

Эксперт напомнил, как недавно представитель левых Зохран Мамдани победил в Нью-Йорке на выборах мэра. По словам Дудакова, его поддерживали многие левые силы в Европе.

«Левый интернационал по обе стороны Атлантики старается проявить себя. В Милане эта тема тоже вышла на первый план, хотя казалось бы, причем тут ICE и Италия? Но правительство Мелони - это тоже правые. Которая, хоть и неудачно, на уровне риторики, пытается бороться с потоком мигрантов. Поэтому для левых это возможность выпустить пар в рамках своего внутреннего итальянского противостояния», - рассказал собеседник телеканала.

Дудаков обратил внимание на том, что рейтинги у нынешнего правого кабинета Италии довольно высокие, скорее всего Мелони удастся переизбраться на следующих выборах, которые пройдут в 2027 году. А у левых шансов на победу не так уж и много. В этой связи им и «остается только митинговать». Они высказывают недовольство и собственной итальянской властью, и всей политикой президента США Дональда Трампа.

«Тем более, как мы видим, на фоне противостояния США и Европы проявляется настоящий взлет антиамериканских настроений в Старом Свете. Почти во всех странах Европы сейчас 70-80% населения воспринимают США в негативном ключе. Такого не было никогда», - заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что в Милане 10 тысяч человек вышли на протест против Олимпиады. На плакатах были такие лозунги, как: «Адская Олимпиада», «Израиль - вон с Олимпиады» и «Горы - это не парк развлечений для богатых». В акции приняли участие экологические активисты, сторонники Палестины, члены профсоюзов и левые студенты.