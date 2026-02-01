МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто: Брюссель каждый день пытается втянуть Венгрию в войну

Глава МИД добавил, что для достижения своих целей оппонентам сначала пришлось бы сменить правительство в Будапеште.
Владимир Рубанов 08-02-2026 03:00
© Фото: Roman Naumov URA.RU, Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель каждый день пытается вовлечь Будапешт в конфликт. По его словам, давление на венгерское правительство осуществляется постоянно, и его цель - изменить позицию страны в отношении конфликта. Слова министра приводит RT.

Сийярто уверен, что, пока Урсула фон дер Ляйен остается главой Еврокомиссии, а рядом продолжается конфликт, этот процесс не остановится. И каждый день с утра до вечера задачей Будапешта будет противостоять давлению со стороны Брюсселя. Глава МИД добавил, что для достижения своих целей оппонентам сначала пришлось бы сменить правительство Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское руководство не занимает ни одной из сторон в украинском конфликте и предпочитает отстаивать свои национальные интересы во внешней политике. При этом он резко осудил принудительную мобилизацию этнических венгров на Украине. По словам политика, использование его соотечественников в качестве «пушечного мяса» недопустимо.

Орбан также пояснил, почему считает Украину врагом для Венгрии. По его мнению, киевский режим нарушает ключевые интересы страны. Пока Украина требует от ЕС запретить Будапешту импорт российских энергоносителей, она является не просто противником, а врагом, сказал венгерский премьер во время выступления на предвыборном мероприятии в Сомбатхее.

#Украина #евросоюз #конфликт #Урсула фон дер Ляйен #Венгрия #Петер Сийярто
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 