Сийярто: Брюссель каждый день пытается втянуть Венгрию в войну

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель каждый день пытается вовлечь Будапешт в конфликт. По его словам, давление на венгерское правительство осуществляется постоянно, и его цель - изменить позицию страны в отношении конфликта. Слова министра приводит RT.

Сийярто уверен, что, пока Урсула фон дер Ляйен остается главой Еврокомиссии, а рядом продолжается конфликт, этот процесс не остановится. И каждый день с утра до вечера задачей Будапешта будет противостоять давлению со стороны Брюсселя. Глава МИД добавил, что для достижения своих целей оппонентам сначала пришлось бы сменить правительство Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское руководство не занимает ни одной из сторон в украинском конфликте и предпочитает отстаивать свои национальные интересы во внешней политике. При этом он резко осудил принудительную мобилизацию этнических венгров на Украине. По словам политика, использование его соотечественников в качестве «пушечного мяса» недопустимо.

Орбан также пояснил, почему считает Украину врагом для Венгрии. По его мнению, киевский режим нарушает ключевые интересы страны. Пока Украина требует от ЕС запретить Будапешту импорт российских энергоносителей, она является не просто противником, а врагом, сказал венгерский премьер во время выступления на предвыборном мероприятии в Сомбатхее.