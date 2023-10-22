HS: японцы потеряли доступ к Курилам из-за антироссийской политики Токио

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Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Hokkaido Shimbun.

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись», - пожаловались они.

Теперь японцам придется рыбачить в районе полуострова Немуро. Рыболовы уже обратились к национальному правительству с требованием компенсировать потери, пишет автор статьи. Кроме того, если Россия и Япония в ближайшее время не восстановят отношения, то любые территориальные претензии Токио потеряют смысл, уточняет издание.

В конце января российская сторона уведомила Японию о невозможности проведения межправительственных консультаций о морском промысле в районе южных Курильских островов. В МИД России подчеркнули, что такая реакция Москвы связана с недружественными шагами Токио. После начала спецоперации японские власти присоединились к антироссийским санкциям.