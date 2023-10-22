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HS: японцы потеряли доступ к Курилам из-за антироссийской политики Токио

Ян Брацкий
11:42 22.10.2023
Японские рыболовы обратились к правительству с требованием компенсировать потери из-за запрета России рыбачить в акватории Южных Курил.
HS: японцы потеряли доступ к Курилам из-за антироссийской политики Токио
© Фото: Christian Handl, imagebroker.com, Global Look Press
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Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Hokkaido Shimbun.

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись», - пожаловались они.

Теперь японцам придется рыбачить в районе полуострова Немуро. Рыболовы уже обратились к национальному правительству с требованием компенсировать потери, пишет автор статьи. Кроме того, если Россия и Япония в ближайшее время не восстановят отношения, то любые территориальные претензии Токио потеряют смысл, уточняет издание.

В конце января российская сторона уведомила Японию о невозможности проведения межправительственных консультаций о морском промысле в районе южных Курильских островов. В МИД России подчеркнули, что такая реакция Москвы связана с недружественными шагами Токио. После начала спецоперации японские власти присоединились к антироссийским санкциям.

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