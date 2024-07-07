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Решение Путина по Курильским островам вызвало удивление в Китае

Отказ Путина от выгодных инвестиций Японии в обмен на доступ к Курилам не ожидали в Китае.
Услада Дубинина 2024-07-07 11:17:10
© Фото: Aleksander Lyskin, Russian Look, Globallookpress

Президент России Владимир Путин отказался от инвестиций Японии в обмен на доступ к Курильским островам, решение российского лидера вызвало удивление в Китае. Об этом сообщает издание Sohu.

Ранее власти Японии предложили вложить ресурсы в Дальний Восток для развития региона, взамен Россия должна была предоставить доступ к Курильским островам. В статье указали, что такая сделка могла бы стать причиной подрыва безопасности РФ из-за антироссийской риторики японских властей.

Напомним, что Москва отказалась от продолжения переговоров по мирному договору с Токио по Курильским островам в марте 2022 года. В Японии выражали позицию о распространении суверенитета Токио на Южные Курилы. В октябре 2023 года в МИД РФ заявили о том, что Москва не намерена возобновлять диалог о заключении мирного договора в условиях антироссийских санкций и недружественной позиции Японии.

#Китай #в стране и мире #Япония #Курильские острова #МИД РФ #мирный договор
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