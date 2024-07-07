Решение Путина по Курильским островам вызвало удивление в Китае

Президент России Владимир Путин отказался от инвестиций Японии в обмен на доступ к Курильским островам, решение российского лидера вызвало удивление в Китае. Об этом сообщает издание Sohu.

Ранее власти Японии предложили вложить ресурсы в Дальний Восток для развития региона, взамен Россия должна была предоставить доступ к Курильским островам. В статье указали, что такая сделка могла бы стать причиной подрыва безопасности РФ из-за антироссийской риторики японских властей.

Напомним, что Москва отказалась от продолжения переговоров по мирному договору с Токио по Курильским островам в марте 2022 года. В Японии выражали позицию о распространении суверенитета Токио на Южные Курилы. В октябре 2023 года в МИД РФ заявили о том, что Москва не намерена возобновлять диалог о заключении мирного договора в условиях антироссийских санкций и недружественной позиции Японии.