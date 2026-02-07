МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США с 7 февраля отменяют пошлины в размере 25% на товары из Индии

Трамп ввел их из-за активных покупок индийскими компаниями российской нефти.
Владимир Рубанов 07-02-2026 05:56
© Фото: Jens Büttner ZB, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об отмене с 7 февраля 25-процентных пошлин на товары из Индии. Эти тарифы он ввел из-за закупок индийской стороной российской нефти. Действие документа начнется в полдень по восточному стандартному времени (20:00 мск) 7 февраля.

Глава Белого дома ранее заявил, что премьер Нарендра Моди якобы согласился прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России. Сам глава индийского правительства не комментировал это утверждение.

Ранее США и Индия достигли рамочного временного соглашения о торговом сотрудничестве. Нью-Дели собирается в течение следующих пяти лет приобрести американские энергетические продукты, авиационные запчасти, драгоценные металлы и технологическую продукцию на сумму 500 миллиардов долларов.

Кроме того, Индия обязуется отменить или снизить тарифы на промышленные товары, а также на широкий спектр пищевых и сельскохозяйственных продуктов из США. Стороны планируют значительно увеличить торговлю технологическими продуктами, такими как графические процессоры и другие изделия, используемые в дата-центрах, а также расширят совместную работу в сфере технологий.

В августе 2025 года США ввели дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, обосновав это тем, что страна «прямо или косвенно импортирует нефть из России». В результате ставка для Нью-Дели возросла до 50%.

